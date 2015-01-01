В Греции умер консул России

Смерть Маланина наступила по естественным причинам, так как следов насилия на теле консула не нашли.

Reuters

В Греции в Афинах нашли мертвым в собственной квартире российского консула Андрея Маланина.

Как рассказали в местной полиции, 55-летний дипломат не вышел на работу и не отвечал на телефонные звонки, поэтому правоохранителям пришлось выламывать дверь его квартиры, чтобы попасть внутрь, пишет ТСН.

По предварительным данным, смерть Маланина наступила по естественным причинам, так как следов насилия на теле консула не нашли.

В настоящее время греческая полиция выясняет все подробности инцидента в Афинах.

Напомним, 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" вооруженный человек как минимум восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и умер. Нападавший был убит в ходе операции полиции.