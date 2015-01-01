В Грузии легализовали употребление марихуаны

Гражданам страны теперь разрешено употреблять ее в небольших количествах.

Пресс-служба МВД

Конституционный суд Грузии фактически легализовал марихуану.

Об этом пишет fakty.ua.

Гражданам страны теперь разрешено употреблять ее в небольших количествах.

Речь идет об объеме не более 70 граммов. Суд считает, что в таких случаях невозможно доказать, что планировался сбыт наркотика, следовательно, уголовное преследование за хранение и употребление такого количества марихуаны является негуманным.

Вместе с тем сбыт этого наркотика остается в Грузии уголовно наказуемым. Также все еще запрещено приобретать марихуану для личного употребления, однако данное положение Конституционный суд намерен рассмотреть в ближайшее время и, возможно, отменить его.

На протяжении всего 2016 года в республике проходили массовые акции, участники которых требовали разрешить употребление марихуаны. Этот наркотик является самым популярным в Грузии.

Напомним, Совет ЕС утвердил соглашение с Европарламентом о либерализации визового режима с Грузией.