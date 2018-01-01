В Грузии объяснили причины промедления с экстрадицией Саакашвили

Позицию грузинских властей озвучила глава Минюста страны Тея Целукиани.

Михеил Саакашвили во время задержания в декабре 2017 года. Reuters

На то, чтобы оформить и отправить новый запрос на экстрадицию из Польши экс-президента Грузии Михеила Саакашвили , понадобится некоторое время.

Такое заявление сделала глава грузинского Минюста Тея Целукиани, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

По словам чиновницы, Грузия в минувшем году уже направляла в Польшу запрос об экстрадиции Саакашвили – в период, когда постоянно пребывал в этой стране.

Целукиани также сообщила, что в сложившейся ныне ситуации грузинские власти не могут сразу же обратиться к польским с новым требованием об экстрадиции, поскольку для проведения соответствующих процедур нужно время.

"Мы не можем потребовать от польского государства отреагировать сегодня же или завтра, так как в европейских странах, как и у нас, так и в Польше, и в Западной Европе, существуют одни и те же процедуры. Мы являемся членами одной европейской конвенции об экстрадиции. Это несколько судебных инстанций, на что нужно время и если эти процедуры начнутся в Польше, возможно, мы сможем говорить о каких-то результатах", - сказала чиновница.

Кроме того, по словам Целукиани, прокуратура Грузии не отменяла запрос к украинской об экстрадиции Саакашвили и не планирует этого делать.

"Соответственно, запрос в силе. Но какое решение приняли бы, это должны были решать в украинском государстве. У них было два выбора и сегодня мы увидели, что они приняли второе решение, то есть осуществили выдворение этого лица с их территории в страну, откуда он в свое время въехал на территорию Украины", - сказала руководитель грузинского Минюста.

Напомним, ранее сообщалось о том, что грузинские прокуроры отправили украинским коллегам все документы, необходимые для экстрадиции Саакашвили.