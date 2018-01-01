В Грузии пастух убил семью американцев

Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам начальника ГУ криминальной полиции МВД Грузии Мамуку Челидзе, 4 июля у одного из водопадов в ущелье Хада произошла ссора, в ходе которой пастух застрелил из охотничьего ружья мужчину и его сына. Женщина попыталась сбежать, но погибла, упав в ущелье. "Задержанный оставил убитого мужчину на месте происшествия, а тело ребенка спрятал в лавине", - сказал Челидзе.

Погибшими оказались 44-летний Райан Смит, его 43-летняя супруга Лора и четырехлетний ребенок. Они имели двойное гражданство - Грузии и США.

Ранее сообщалось, что израильская полиция расследует убийство гражданина Молдовы, совершенное около трех недель назад в одном из пабов Петах-Тиквы в Израиле. Поводом для смертельной драки стало слово "хохол", которым жертва обозвал нападавшего украинца.