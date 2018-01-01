В Грузии подсказали, как Украина может ускорить обмен пленными на Донбассе

Если что-то не получилось с обменом заложников, в этом надо признаться и менять формат.

Пленные на Донбассе Reuters

экс-министр по вопросам реинтеграции Грузии

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В вопросе освобождениях незаконно удерживаемых лиц в зонах вооруженных конфликтов решающим должен являться гуманитарный, а не политический фактор, заявил

На примере освобождения пленных, удерживаемых в Абхазии и Южной Осетии, он пояснил, что возварщение заложников домой зависит напрямую от того, будет ли найден нейтральный переговорщик.

Говоря о ситуации вокруг обмена заложников, экс-министр заявил: "Если что-то не получилось, в этом надо признаться и менять формат. И ничего ужасного в этом нет. Можно с кем-то параллельно что-то делать: начинают одни, продолжают другие".

Он также дал прогноз, когда Украина сможет освободить всех своих людей – и с оккупированного Востока, и из РФ.

"Сложно сказать. Важно, чтобы стороны искренне работали. Шесть-семь месяцев достаточно для освобождения, если процесс идет с двух сторон. Если за это время не видно результатов, тогда переговорщик должен сказать: либо необходимо еще время, либо он исчерпал все свои ресурсы, либо нужна политика", — добавил Закареишвили.

Напомним, ранее были озвучены ориентировочные сроки следующего этапа обмена пленными.