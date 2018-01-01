В Грузии погибли четверо украинских туристов — СМИ

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в связи с гибелью людей.

Полиция Грузии расследует гибель туристов police.ge

В Грузии во время рафтинга на реке Аджарисцкали в Хелвачаурском районе Аджарии погибли четыре туриста. На месте были мобилизованы спасательная служба и правоохранители, пишет " Эхо Кавказа ".

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье 116 УК "Причинение смерти по неосторожности". По неподтвержденной информации, погибшие являются гражданами Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter написала: "МИД Украины оперативно проверяет информацию о возможной гибели украинских туристов в горах Грузии".

Напомним, ранее сообщалось, что в горах Грузии нашли тело украинского альпиниста.

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