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В Грузии погибли четверо украинских туристов — СМИ

Сегодня, 17:56

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в связи с гибелью людей.

Полиция, Грузия
Полиция Грузии расследует гибель туристов police.ge
В Грузии во время рафтинга на реке Аджарисцкали в Хелвачаурском районе Аджарии погибли четыре туриста. На месте были мобилизованы спасательная служба и правоохранители, пишет "Эхо Кавказа".

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье 116 УК "Причинение смерти по неосторожности". По неподтвержденной информации, погибшие являются гражданами Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter написала: "МИД Украины оперативно проверяет информацию о возможной гибели украинских туристов в горах Грузии".

Напомним, ранее сообщалось, что в горах Грузии нашли тело украинского альпиниста.

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Теги:  
Грузия, рафтинг, погибшие, Украина
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