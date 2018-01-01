В Грузии погибли четверо украинских туристов — СМИ

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в связи с гибелью людей.
Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье 116 УК "Причинение смерти по неосторожности". По неподтвержденной информации, погибшие являются гражданами Украины.
В свою очередь, пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter написала: "МИД Украины оперативно проверяет информацию о возможной гибели украинских туристов в горах Грузии".
Напомним, ранее сообщалось, что в горах Грузии нашли тело украинского альпиниста.
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