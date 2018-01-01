В Грузии Саакашвили приговорили к шести годам тюрьмы

Экс-президента обвинили в злоупотреблении властью и избиении человека.

Саакашвили по возвращению в Грузию будет заключен под стражу фото: EPA/UPG

Городской суд Тбилиси заочно приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, а также лишил его права занимать должности на 2 года и 3 месяца.

Как сообщает грузинский "Первый канал", Саакашвили обвиняли в организации нанесения тяжкого вреда здоровью, а также в злоупотреблении властью с применением насилия.

Отмечается, что речь идет о нападении на оппозиционного Саакашвили политика, которое произошло в 2005 году. Помимо Сааккашвили ранее по этому делу обвинительные приговоры вынесли бывшему министру внутренних дел Вано Мерабишвили, бывшему руководителю специального оперативного департамента МВД Эрекле Кодуа и бывшему главе этого департамента Гия Сирадзе.

Напомним, в июле 2005 года в центре Тбилиси люди в масках и форме спецназа блокировали машину оппозиционного к президентской власти депутата Валерия Гелашвили, жестоко избили и отобрали зарегистрированное оружие, которое он имел при себе.

Как ранее сообщалось, в годовщину событий в Аджарии бывший президент Грузии Михеил Саакашвили опубликовал видеообращение на фоне канала в Амстердаме. Он пообещал вернуть Грузию на путь развития и покончить с "феодальным правлением в Тбилиси", как это было сделано в Аджарии.

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