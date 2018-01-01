В Грузии скончался актер из "Приключений Буратино" и "Блондинки за углом"

Легендарный грузинский актер Баадур Цуладзе умер на 84-м году жизни.

Баадур Цуладзе ru.wikipedia.org

В Тбилиси после продолжительной болезни скончался известный советский и грузинский актер и режиссер Баадур Цуладзе на 84-м году жизни.

Соответствующее сообщение опубликовал киновед Вячеслав Шмыров на собственной странице в социальной сети Facebook.

Баадур Цуладзе родился в грузинском городе Батуми 5 марта 1935 года. Образование получил во Всесоюзном государственном институте кинематографии, где учился у легендарных режиссеров Александра Довженко и Михаила Чиаурели. Затем Цуладзе работал штатным актером и режиссером киностудии "Грузия-фильм", а также режиссером дублирования фильмов.

В кино как актер впервые сыграл в 1954 году – в комедийной ленте "Стрекоза". После сыграл около 90 ролей, в том числе в фильмах "Не горюй!", "Я, следователь", "Приключения Буратино", "Расписание на послезавтра", "Сватовство гусара", "Цыган", "Тегеран-43", "Блондинка за углом", "Пеппи Длинныйчулок".

Напомним, ранее сообщалось о том, что умер легендарный советский и российский актер Леонид Броневой.

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