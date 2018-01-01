В Грузии скончался криминальный авторитет и отец Ксении Бородиной

Телеведущая не часто общалась с биологическим родителем.

У Бородиной умер отец. Instagram

В Грузии в возрасте 78 лет скончался Ким Амоев. Он был отцом популярной телеведущей Ксении Бородиной

По данным Telegram-канала Super, Амоев умер 14 мая. Он долго болел, несколько месяцев назад его состояние резко ухудшилось после смерти брата.

В СМИ Амоева называли криминальным авторитетом. Ему приписывали родство со знаменитым вором в законе Дедом Хасаном, на его поминках которого того задержали в 2013 году.

При этом отмечается, что Бородина не часто общалась с биологическим родителем. После развода ее мать вышла замуж за итальянского бизнесмена. В то же время за два месяца до смерти отца Ксения посетила его родину вместе со своим супругом.

Ранее в Грузии скончался актер из "Приключений Буратино" и "Блондинки за углом". Легендарный грузинский актер Баадур Цуладзе умер на 84-м году жизни.

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