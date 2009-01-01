В Грузии в результате беспорядков задержаны десятки человек, есть пострадавшие

Участники стихийного митинга попытались ворваться в здания управления полиции в Батуми.

Результат беспорядков в Батуми facebook.com/tatotsetskhladze

грузинском Батуми в результате столкновения полицейского спецназа с участниками акции протеста за медицинской помощью обратились 22 гражданина, в том числе шесть полицейских.

Беспорядки в Батуми начались вечером в субботу после задержания полицейскими шестерых местных граждан, сообщает "Интерфакс".

Участники стихийного митинга попытались ворваться в здания управления полиции в Батуми, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать.

Кроме того, во время беспорядков в Батуми, которые продолжались всю ночь, было задержано 40 человек, заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили

"Подобный хаос или любые беспорядки на территории Грузии будут пресекаться адекватной силой. Хочу отметить, все лица, которые принимали участие в беспорядках, были их организаторами в Батуми, будут наказаны по всей строгости закона", — сказал министр.

По его словам, идет следствие и несколько задержанных уже идентифицированы.

"Я не исключаю и кадровых изменений в моем ведомстве, но надо посмотреть и вглубь этих событий", — сказал Мгебришвили.

Министр заявил, в случае новых незаконных выступлений граждан в Батуми или любом другом регионе Грузии полиция применит силу.

Фото, видео: facebook.com/tatotsetskhladze.