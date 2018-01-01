В Иерусалиме в ходе открытия посольства США убили 41 протестующего палестинца

Десятки местных жителей погибли в столкновениях с израильской армией.

Протесты в Иерусалиме закончились кровью.

Во время открытия посольства США в израильском Иерусалиме были убиты более сорока палестинцев.

Как сообщает издание SkyNews, это самый кровавый день на этой земле после боевых действий в Газе в 2014. Отмечается, что среди погибших есть 14-летний подросток и инвалид. Ранены более 500 протестующих, по меньшей мере 200 из них пострадали от стрельбы боевыми патронами.

Торжественная церемония переноса посольства США из Тель-Авива была приурочена к празднованию 70-й годовщины основания Израиля. Решение о переносе принимал президент США Дональд Трамп. Напомним, в декабре США первыми в мире признали Иерусалим столицей Израиля. На открытии присутствовали Иванка Трамп, дочь главы Белого дома, глава Минфина США Стивен Мнучин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Кроме того, собравшимся показали видеозапись обращения Трампа, в котором тот произносит: "Наша главная надежда - на мир".

Открытие посольства по времени совпало с трагическим днем "Нака", который отмечают палестинцы в память об изгнании около 700 тысяч после образования Израиля.

Читайте наши новости в Facebook