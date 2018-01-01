Сошел Благодатный огонь в Иерусалиме: фото и видео

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1 / 3 В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь (@BasilicaNews)

Чудо схождения Благодатного огня в этом году произошло в 14.16 по Киеву.

В субботу, 7 апреля, в Великую Субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, который ожидали тысячи паломников со всего мира.

Чудо схождения Благодатного огня в этом году произошло в 14.16 по Киеву.

Во время схождения Благодатного огня звучали молитивы на разных языках. Верующие приветствовали друг друга "Христос Воскресе!" — "Воистину Воскресе!".

Люди мгновенно передавали Огонь всем, кто находился в храме, после чего его смогли получить все ожидающие чуда схождения у храма, пишет УНИАН.

Благодатный огонь в первые минуты схождения имеет невысокую температуру, он теплый, но не обжигает и напоминает согревающие солнечные лучи.

Одновременно в храме Гроба Господня присутствуют около 9 тысяч людей. Верующие умываются Огнем, освящают одежду, но возгорания не происходит. Постепенно Благодатный Огонь нагревается, но не жжет.

Благодатный огонь сегодня вечером будет доставлен в Киев. Представители епархий получат Благодатный огонь в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Благодатный огонь — огонь, который выносят из Гроба Господня в храме Иерусалима на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу, накануне православной Пасхи. Вынос огня символизирует выход из Гроба воскресшего Иисуса Христа.

Напомним, в 2018 году христиане восточного обряда отметят Воскресение Христово 8 апреля. Христиане западного обряда встретили Пасху 1 апреля.