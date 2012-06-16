В Индии автобус с паломниками сорвался в ущелье, много жертв

Трагедия произошла вчера в штате Уттаракханд.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство ANI.
По данным The Times of India, на которое опирается liga.net, транспортное средство сорвалось в ущелье — упало с высоты 250 метров.
В нем находились паломники из штата Мадхья-Прадеш, которые возвращались из населенного пункта Ганготри. Там протекает река Бхагиратхи — ее считают главным истоком священного для индуистов Ганга.
Ранее сообщалось, что возле мексиканского города Мотосинтла автобус с пассажирами упал в пропасть, тогда погибли 17 человек, 31 — получил травмы. Узнать больше о трагедии можно здесь.