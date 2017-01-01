В Индии автобус упал в реку: более 30 погибших, 10 пострадавших

Полиция расследует причины ДТП.
"По меньшей мере 32 человека погибли в субботу после того, как пассажирский автобус вылетел с моста и упал в реку в западно-индийском штате Раджастхан", - говорится в сообщении АР со ссылкой на полицию.
Авария произошла в районе Савай Мадхопур, в 375 километрах к югу от Нью-Дели.
Ускорившийся автобус пытался обогнать другое транспортное средство, однако съехал с дороги и протаранив перила моста, упал в реку.
Полиция расследует причины ДТП.
Ранее "Главред" сообщал, что 19 декабря в Мексике перевернулся автобус c туристами, погибли по меньшей мере 12 человек.