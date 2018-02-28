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В Индии дюймовочка-портниха мечтает о замужестве, фото и видео

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1 / 5 (metro.co.uk)

Индианка с ростом 84 сантиметра мечтает выйти замуж и открыть свой магазин.

индуска, дюймовочка
metro.co.uk
Индианка Сантош Кумари (Santosh Kumari), рост которой достигает 33 дюйма (84 сантиметра) жалуется, что не может выйти замуж,

По ее словам, окружающие воспринимают ее за ребенка из-за маленького роста и неуклюжей походки, пишет Metro.

Двушка работает портнихой. Благодаря созданию красивой одежды, она прославилась на всю деревню. 

По ее словам, жители деревни никогда не дразнили ее из-за маленького роста. "Все любят меня в деревне, не обзывают" — говорит она.

В детстве некоторые ее сверстники иногда издевались над ней или дразнили.

"Но теперь, отмечает девушка, все жители говорят со мной вежливо и уважают меня. Они приходят ко мне для пошива одежды и обсудить последние модные веяния. Мне нравится их внимание, но у меня мало друзей", — говорит она.

Единственное, чего ей не хватает в жизни, — это мужа. "Большинство моих ровесниц или уже замужем, или собираются, но я знаю, что вряд ли найду свое счастье", — жалуется Кумари.

Она считает, что из-за роста не кажется привлекательной, а тот факт, что ее 23-летний младший брат уже нашел себе жену и завел ребенка, расстраивает ее еще больше.

Кумари росла как здоровый ребенок до трех лет, потом стало очевидно, что больше она не вырастет. Деревенские доктора посоветовали родителям девочки поехать на лечение в город, но у семьи не было на это денег.

Кумари смирилась со своей судьбой и решила решила развиватся как портниха. Ее мечта — открыть собственный магазин.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина родила ребенка-русалку.

 
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Индия, индианка, Санташ Кумари, рост, дюймовочка
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