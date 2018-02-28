В Индии дюймовочка-портниха мечтает о замужестве, фото и видео

Индианка с ростом 84 сантиметра мечтает выйти замуж и открыть свой магазин.

Индианка Сантош Кумари (Santosh Kumari), рост которой достигает 33 дюйма (84 сантиметра) жалуется, что не может выйти замуж,

По ее словам, окружающие воспринимают ее за ребенка из-за маленького роста и неуклюжей походки, пишет Metro.

Двушка работает портнихой. Благодаря созданию красивой одежды, она прославилась на всю деревню.

По ее словам, жители деревни никогда не дразнили ее из-за маленького роста. "Все любят меня в деревне, не обзывают" — говорит она.

В детстве некоторые ее сверстники иногда издевались над ней или дразнили.

"Но теперь, отмечает девушка, все жители говорят со мной вежливо и уважают меня. Они приходят ко мне для пошива одежды и обсудить последние модные веяния. Мне нравится их внимание, но у меня мало друзей", — говорит она.

Единственное, чего ей не хватает в жизни, — это мужа. "Большинство моих ровесниц или уже замужем, или собираются, но я знаю, что вряд ли найду свое счастье", — жалуется Кумари.

Она считает, что из-за роста не кажется привлекательной, а тот факт, что ее 23-летний младший брат уже нашел себе жену и завел ребенка, расстраивает ее еще больше.

Кумари росла как здоровый ребенок до трех лет, потом стало очевидно, что больше она не вырастет. Деревенские доктора посоветовали родителям девочки поехать на лечение в город, но у семьи не было на это денег.

Кумари смирилась со своей судьбой и решила решила развиватся как портниха. Ее мечта — открыть собственный магазин.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина родила ребенка-русалку.