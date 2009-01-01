В Индии растет заболеваемость свиным гриппом, жертвами стали 600 человек

Особое беспокойство медиков вызывает ситуация в Мумбаи, где в текущем году уже отмечены 835 инфицированных, 16 человек умерли.

На западе Индии в штате Махараштра отмечается резкий рост заболеваемости свиным гриппом.

В частности, с начала года уже зафиксировано 2324 больных, а 284 человека умерли, сообщает телеканал NDTV.

При этом число умерших в этом штате составило почти 50% от умерших от этого гриппа во всей Индии, где до июля текущего года вирус H1N1 стал причиной гибели около 600 человек.

По информации телеканала, особое беспокойство медиков вызывает ситуация в столице штата мегаполисе Мумбаи, где в прошлом году были зафиксированы лишь три случая заболевания вирусом H1N1, тогда как в текущем году уже отмечены 835 инфицированных, 16 человек умерли.

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно растет численность заболевших корью.

Фото: ndtv.com