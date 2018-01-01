В Индии упал истребитель Су-30МКИ российского производства - The Times of India

Инцидент с крушением самолета прошел во время испытаний перед передачей истребителя ВВС Индии.
Как сообщает The Times of India, катастрофа произошла в ходе испытаний перед передачей истребителя в состав Военно-Воздушных сил Индии. Обошлось без жертв - оба пилота успели катапультироваться.
Издание отмечает тот факт, что это уже как минимум восьмой разбившийся в Индии Су-30МКИ - приблизительно такое количество катастроф с данными самолетами российского производства произошло с момента принятия его на вооружение ВВС страны.
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Напомним, ранее Индия вышла из проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), который реализовала совместно с Россией. Речь о создании первого индийского истребителя пятого поколения на основе Су-57.
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