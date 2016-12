В Индии успешно испытали самую мощную баллистическую ракету

В понедельник, 26 декабря, в Индии испытали свою самую мощную межконтинентальную баллистическую ракету Agni V.

Об этом со ссылкой на данные Оборонных исследований и развития организации страны и Министерства обороны сообщает CNN.

Как отметили в ведомстве, испытание показало, что мощь ракет, которые производятся в Индии, растет.

"Каждый индиец очень гордится успешным испытанием Agni V. Это добавит огромную силу нашей стратегической обороне", — написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter.

Successful test firing of Agni V makes every Indian very proud. It will add tremendous strength to our strategic defence.