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В Индии успешно испытали самую мощную баллистическую ракету

Сегодня, 10:35

Каждый индиец очень гордится успешным испытанием Agni V.

Индия, ракета, агни-5
ndtv.com
В понедельник, 26 декабря, в Индии испытали свою самую мощную межконтинентальную баллистическую ракету Agni V.

Об этом со ссылкой на данные Оборонных исследований и развития организации страны и Министерства обороны сообщает CNN.

Как отметили в ведомстве, испытание показало, что мощь ракет, которые производятся в Индии, растет.

"Каждый индиец очень гордится успешным испытанием Agni V. Это добавит огромную силу нашей стратегической обороне", — написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter.

Это уже было четвертое успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Agni V. Первый запуск состоялся в 2012 году.

Ранее сообщалось, что Индия приобретают  больше всего оружия. 

фото: ndtv.com; видео: IndiaTV

Теги:  
Индия, ракета, испытания, Agni V
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