В Индонезии двуногий теленок научился ходить по-человечески, фото, видео

На видео теленок гуляет по селу в Индонезии, перебирая задними ногами.

В Интернете появилось шокирующее видео теленка без двух ног, который научился ходить как человек.

На видео теленок гуляет по селу в Индонезии, перебирая задними ногами. Он с трудом держит равновесие, пишет издание Daily Mail.

За животным наблюдает мужчина, который не дает ему упасть. Теленок в такой ошеломляющей позе оказывается примерно по плечо взрослому мужчине.

Пользователи сети пожалели животное. Издание цитирует комментарии нескольких человек, которые предлагают либо пристрелить теленка, чтобы он не мучился, либо сделать ему некое подобие протеза.