В Индонезии родился ребенок с двумя лицами. Видео

Такая патология встречается в одном из 250 тысяч случаев.
Как сообщает Daily Mail, мальчику по имени Гилан Эндика на данный момент два месяца.
У него одно тело, две руки и две ноги, но из-за того, что его брат-близнец не смог развиться в материнской утробе. Такая патология встречается в одном из 250 тысяч случаев. Пока ребенок остается в больнице под присмотром специалистов.
Мать Гилана рассказала, что не знала о состоянии сына в утробе вплоть до родов. Женщина трижды проходила проверку ультразвуком, но она ничего не показала.
Напомним, в начале июля в городе Гуйан (Китай) мужчина поймал рыбу с головой, похожей на голубиную.
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