В Иордании казнили сразу 15 человек

Десять человек были осуждены за терроризм, а пять — за тяжкие уголовные преступления.
Об этом со ссылкой на агентство Petra, которое цитирует властей страны, сообщает русская служба ВВС.
Как отметил министр информации Иордании, террористы были осуждены за ряд резонансных преступлений в королевстве в 2016 году, в том числе за террористическое нападение на базу спецслужб в лагере беженцев аль-Бакаа и убийство писателя-христианина Нахида Хатара.
С 2006 по 2014 годы в Иордании действовал мораторий на смертную казнь.
Ранее Международные правозащитники рассказали о тысячах казненных в тюрьме под Дамаском.