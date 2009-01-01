В Иордании казнили сразу 15 человек

Десять человек были осуждены за терроризм, а пять — за тяжкие уголовные преступления.

В Иордании на рассвете в тюрьме к югу от столицы страны Аммана повешены 15 человек, десять из которых были осуждены за терроризм, а пять — за тяжкие уголовные преступления.

Об этом со ссылкой на агентство Petra, которое цитирует властей страны, сообщает русская служба ВВС.

Как отметил министр информации Иордании, террористы были осуждены за ряд резонансных преступлений в королевстве в 2016 году, в том числе за террористическое нападение на базу спецслужб в лагере беженцев аль-Бакаа и убийство писателя-христианина Нахида Хатара.

С 2006 по 2014 годы в Иордании действовал мораторий на смертную казнь.

Ранее Международные правозащитники рассказали о тысячах казненных в тюрьме под Дамаском.