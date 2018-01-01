В Ираке 19 россиянок получили пожизненный срок за поддержку ИГИЛ

Россия намерена добиваться экстрадиции соотечественниц.

Россиянок обвинили в поддержке ИГИЛ Фото: Reuters

Иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок за связи с террористической организацией "Исламское государство" . По данным МИД РФ, сейчас в тюрьмах Багдада находятся от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство, и более 100 детей.

"Иракская сторона выражает готовность пойти навстречу, если находящиеся под следствием или уже осуждённые российские гражданки сами инициируют передачу своих детей родственникам в России", - цитирует RT представителя МИД РФ Марию Захарову.

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова заявила, что российская сторона добивается отправки россиянок на родину, где они смогут также отбыть наказание. По ее словам, женщины не принимали участие в войне, поэтому их нельзя назвать причастными к ИГИЛ. У каждой заключенной, как правило, по пять и более детей.

"На руках у этих женщин маленькие дети. Они, я больше чем уверена, жертвы этой войны, точно так же, как и жители Ирака и Сирии. Потому что их мужья отвезли и бросили там на произвол судьбы", - заявила Саратова.

Отмечается, что это не первый случай наказания россиянок, которых обвиняют в поддержке ИГИЛ из-за их супругов. Ранее несколько женщин были приговорены к смертной казни. В МИД России уверяют, что в таких случаях детей стараются вернуть на российскую территорию.

Как ранее сообщалось, обнародовано видео с камеры солдата США, который с тремя своими сослуживцами, а также нигерийцами и переводчиком попали в засаду боевиков ИГИЛ. Бой был неравным.

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