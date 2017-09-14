В Ираке боевики ИГИЛ совершили двойной теракт: полсотни жертв, более 80 пострадавших

Сегодня в провинции Ди-Кар террористы атаковали кафе и подорвали авто.

Разрушения в Ираке, иллюстрация Reuters

В четверг, 14 сентября, в Ираке на территории провинции Ди-Кар (юг страны) совершен, погибли 50 человек, еще 87 — пострадали.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные главы местной медслужбы Джасема аль-Халиди.

По сведениям телеканала Sky News Arabia, ответственность за преступление взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

"Террористы в районе к западу от города Насирия атаковали кафе и подорвали машину со взрывчаткой близ КПП между провинциями Ди-Кар и Мутанна", — говорится в статье.

Напомним, 11 сентября возле египетского города Эль-Ариш, который находится на Синайском полуострове, боевики ИГИЛ напали на конвой полиции, погибли 18 правоохранителей, были ранены семь человек.