В Ираке смертник-подрывник отправил на тот свет 20 человек

Властям не удалось установить лчность подрывника и ответственных за взрыв

В Ираке на рынке в шиитском районе города Туз-Хурмату террорист-смертник взорвал грузовик с бомбой. Reuters сообщает, что в результате взрыва погибли минимум 20 человек, еще 40 ранены. Пострадавшие доставлены в больницу, некоторые находятся в критическом состоянии.

Большинство погибших были гражданскими лицами. Пока что ни одна из группировок на севере Ирака не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, ранее в США взорвали один из крупнейших крытых стадионов "Джорджия Доум".