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В Иране ответили на "беспрецедентные санкции" США

Сегодня, 00:25

Глава государства заявил, что никто не вправе влиять на решения возглавляемой им страны.

иран
Хасан Рухани ответил на заявления США Фото: Reuters
Президент Ирана Хасан Рухани обвинил США в попытке повлиять на решения Тегерана относительно дальнейшего политического курса и ядерной стратегии.

"Кто вы такие, чтобы решать за Иран и весь мир? Сегодня мир не допустит, чтобы Америка принимала решение за весь мир, поскольку страны независимы... Эта эпоха окончена ... Мы продолжим наш путь при поддержке нашей нации", - цитирует заявление иранского лидера Reuters.

Напомним, слова Рухани стали ответом на заявление Госсекретариата США, который пригрозил Ирану "самыми жесткими санкциями в истории", если Тегеран не согласится на требования Белого дома. С таким спичем выступил госсекретарь США Майк Помпео, потребовав гарантий того, что "у Ирана никогда не будет возможности получить доступ к ядерному оружию".

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Теги:  
Иран, Хасан Рухани, США, Майк Помпео, ядерное оружие, санкции
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