В Иране потерпел крушение самолет. Погибла дочь турецкого бизнесмена с друзьями

Во время столкновения с землей лайнер загорелся.
Все одиннадцать человек в результате крушения воздушного судна погибли. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на управление гражданской авиации Ирана.
Согласно сообщению, самолет летел из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах в Стамбул. Он упал в районе города Шахре-Корд, в результате чего произошло возгорание.
Турецкое агентство DHA сообщает, что на борту самолета находилась дочь турецкого предпринимателя Хюсейна Башарана и её друзья.
Как сообщалось ранее, в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26, на бортукоторого находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.