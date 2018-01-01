В Иране потерпел крушение самолет. Погибла дочь турецкого бизнесмена с друзьями

Во время столкновения с землей лайнер загорелся.

На борту разбившегося в иранской провинции самолета находились 11 человек – все погибли Фото: DHA

В небе над Ираном 11 марта произошла авиакатастрофа . Разбился частный турецкий самолет, на борту которого находилось восемь пассажиров и три члена экипажа.

Все одиннадцать человек в результате крушения воздушного судна погибли. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на управление гражданской авиации Ирана.

Согласно сообщению, самолет летел из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах в Стамбул. Он упал в районе города Шахре-Корд, в результате чего произошло возгорание.

Турецкое агентство DHA сообщает, что на борту самолета находилась дочь турецкого предпринимателя Хюсейна Башарана и её друзья.

Как сообщалось ранее, в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26, на бортукоторого находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.