В Иране рухнул пассажирский самолет, на борту было 66 человек

СМИ пишут о том, что несколько человек могли выжить.
Об этом сообщает агентство Тасним со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям.
По данным агентства, самолет выполнял рейс Тегеран-Ясудж. Самолет исчез из экранов радаров примерно через 20 минут после взлета из Тегерана.
Глава службы неотложной медицинской помощи Ирана, сказал, что по предварительной информации от 50 до 60 человек сели в самолет.
Отмечается, что несколько человек могли выжить.
По данным телеканала Press TV, несколько очевидцев видели, как самолет пытался совершить экстренную посадку в районе ферм.
Напомним, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148авиакомпании "Саратовские авиалинии". На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находились 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил