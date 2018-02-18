В Иране рухнул пассажирский самолет, на борту было 66 человек

СМИ пишут о том, что несколько человек могли выжить.

В иранской провинции Исфахан в районе города Семиром потерпел крушение самолет авиакомпании Iran Aseman Airlines, на борту которого находилось 66 человек.

Об этом сообщает агентство Тасним со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям.

По данным агентства, самолет выполнял рейс Тегеран-Ясудж. Самолет исчез из экранов радаров примерно через 20 минут после взлета из Тегерана.

Глава службы неотложной медицинской помощи Ирана, сказал, что по предварительной информации от 50 до 60 человек сели в самолет.

Отмечается, что несколько человек могли выжить.

По данным телеканала Press TV, несколько очевидцев видели, как самолет пытался совершить экстренную посадку в районе ферм.

Напомним, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148авиакомпании "Саратовские авиалинии". На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находились 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил