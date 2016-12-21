В Иркутске "Боярышник" убил уже 71 человека

Сейчас в больницах находятся 36 человек

"Боярышник", иллюстрация sputnik.by

Число жертвдостигло 71 человека

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона сообщает ТАСС.

"Тех, кто был доставлен в бюро судебной медицинской экспертизы — 31, тех, кто скончался в больницах — 40, итого — 71. Сейчас в больницах находятся 36 человек", — сказали в ведомстве. Там добавили, что из 117 пострадавших от отравления пять человек к настоящему времени выписаны и столько же были доставлены в больницы, но отказались от медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области от отравления суррогатными спиртсодержащими жидкостями, в том числе парфюмерным концентратом "Боярышник", с 17 по 21 декабря погибли более 60 и пострадали более 100 человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ. Ранее сообщалось об 11 задержанных в рамках уголовного дела.

фото: sputnik.by