В Ирландии хирурги пришили парню ступню вместо колена, опубликованы фото

< > < >



1 / 3 Хирурги пришили парню ступню вместо колена (Скриншот)

Врачи сделали революционную операцию: они не удалили ногу полностью, а отрезали только голень.

Ирландские врачи сделали революционную операцию: парню пришили ступню на место колена.

Все ради того, чтобы ему проще было носить протез и он мог продолжать заниматься своим любимым делом — спортом, сообщает DailyMail.

В 15 лет Тристину Стюарту диагностировали агрессивную форму рака — синовиальную саркому, которая поразила его правую ногу. Чтобы спасти жизнь парня, нужна была ампутация, но из-за нее бы возникли трудности с ношением протеза.

Поэтому врачи выбрали революционную операцию: они не удалили ногу полностью, а отрезали только голень. На место потерянного колена они пришили перевернутую задом наперед ступню. Таким образом, голеностопный сустав будет играть роль коленного, что значительно упрощает использование протеза. Это было очень важно для юноши, который всегда был активным и любил играть в футбол. Мысль о том, что он больше не сможет заниматься спортом убивала его.

"Это очень странно выглядело, почти сверхъестественно, но это спасло моего мальчика, и это все, что имеет значение!" — говорит мать юноши.

Такого же мнения и сам Тристин: "Мне все равно, как нога будет выглядеть. Я знал только то, что хочу снова бегать, и я знаю, что буду".

Сначала парень ходил на костылях, но сейчас он учится свободно ходить с протезом, тренируется, чтобы уметь бегать, и мечтает стать паралимпийцем.

Напомним, ранее сообщалось, что блогерша сделала десятки пластических операций в попытке стать похожей на порнозвезду.