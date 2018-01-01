В Исландии украли 600 компьютеров для майнинга криптовалюты

Стоят украденные компьютеры почти 2 миллиона долларов.

Около 600 компьютеров, которые используются для майнинга биткоинов и других криптовалют , были похищены из центров обработки данных в Исландии.

По словам полиции, это крупнейшая серия краж, когда-либо произошедшая в стране. Три из четырех краж произошли в декабре, а четвертая — в январе, но власти не обнародовали эту информацию раньше, надеясь найти воров, сообщает The Associated Press.

Мощные компьютеры, которые пока не нашли, стоят почти 2 миллиона долларов.

"Это огромная кража в масштабах, которых здесь раньше не видели. Все указывает на то, что это очень организованная преступная группа", — сказал комендант полиции на юго-западном полуострове Рейкьянес Олафур Хельги Кьяртенсон, где произошли два кражи.

Кроме того, издание сообщает, что это уже не первая такая кража. В декабре состоялось три из четырех краж со взломом, а четвертая — в январе, но власти ранее не публиковали эту новость в надежде обнаружить воров.

На данный момент, правоохранители задержали около 11 человек, включая охранника дата-центра. Судья окружного суда Рейкьянеса принял решение о том, чтобы два человека оставались под стражей.

Полиция следит за потреблением электроэнергии по всей стране, надеясь, что воры выдадут себя, если начнут майнить криптовалюту. Власти призвали местных интернет-провайдеров, электрические компании и владельцев складских помещений сообщать о любых необычных изменениях в потреблении электроэнергии.

Напомним, ранее американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс уверен, что криптовалюта несет много угроз.