В Испании приостановили проведение референдума о независимости Каталонии

Никакого референдума в Каталонии не будет.

Каталонский флаг висит на балконе в Барселоне. Reuters

7 сентября Конституционный суд Испании на чрезвычайном заседании приостановил действие всех документов, принятых властями Каталонии.

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса пригрозил уголовным преследованием поддержавшим закон о референдуме каталонским парламентариям, сообщает русская служба ВВС.



В ответ на решение КС председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что "демократию в Каталонии не остановит никто".

По его словам, решение о проведении референдума было принято в одностороннем порядке после неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Ранее каталонский парламент принял закон о переходном периоде, который, по мнению сторонников независимости, создаст юридическую основу для выхода автономной области из состава Испании. Документ вступил бы в силу только в случае победы на референдуме сторонников независимости Каталонии.

Ранее каталонский парламент (Женералитет) принял закон о референдуме и сопутствующие документы, в частности, о формировании избирательной комиссии и принципах организации голосования.

Напомним, в 2015 году Конституционный суд Испании отменил решение Каталонии о независимости.