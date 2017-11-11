В Испании рассказали, как российские хакеры вмешиваются в каталонский кризис

Демократия должна противостоять вызовам новых технологий, сказал представитель испанского правительства.

Хакер, иллюстрация epravda.com.ua

Хакеры из Российской Федерации и Венесуэлы вмешиваются в продолжающийся— публикуют фальшивые или искаженные новости, связанные с регионом и Испанией.

Об этом заявили представитель правительства Испании Иньиго Мендес де Виго и министр обороны страны Мария Долорес де Коспедаль, пишет "Украинская правда" со ссылкой на El Pais.

По словам первого чиновника, демократия должна противостоять вызовам новых технологий, а это серьезная проблема.

"Это вопрос, который будет стоять на повестке дня на следующем заседании Совета по международным делам, где (испанский — Ред.) министр иностранных дел (Альфонсо Дастис — Ред.) выступит по этому вопросу", — добавил де Виго.

"Мы считаем, что Европа должна серьезно относиться к этой проблеме. Не исключено, что иностранные силы, посторонние, которых мы не знаем, кто они, хотят изменить конституционный порядок", — сказал он.

"Правительство подтвердило тот факт, что многие сообщения и операции, которые появлялись через социальные сети, поступают с территории России", — продолжила глава оборонного ведомства.

Хакеры публикуют фальшивые или искаженные новости, связанные с Каталонией и Испанией, в частности, в одной говорилось, что Балеарские острова выступают за независимость Каталонии, а в другой — что кастильский испанский язык больше не преподают в школах региона. Тиражирование новостей о Каталонии увеличилось с начала кризиса.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% участников голосования.

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании. Официальный Мадрид выступил против независимости региона, в тот же день Сенат одобрил план правительства по введению прямого управления Каталонией.

Позже уже экс-главу администрации региона Карлеса Пучдемона обвинили в подготовке мятежа. Потом испанский Конституционный суд признал резолюцию парламента Каталонии о независимости "неконституционной и недействительной".