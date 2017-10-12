В Испании разбился истребитель, пилот погиб

Источники в минобороны сообщает, что пилоту катапультироваться не удалось.
Об этом со ссылкой на El Pais сообщает Европейская правда.
Полиция Альбасете получила первые сообщения о падении самолета около 12.15. Самолет был одним из четырех истребителей, которые принимали участие в военном параде в Мадриде.
Accidente aéreo en la Base Aérea de Los Llanos. #albacete pic.twitter.com/4D488KICpO— MARIO_RP (@marioruiz_ab) 12 жовтня 2017 р.
На месте происшествия работают спасатели. Издание, ссылаясь на источники в минобороны, сообщает, что пилоту катапультироваться не удалось.
В Мадриде по случаю праздника состоялся военный парад во главе с королем. В параде приняли участие 4 тысячи солдат и членов национальной полиции и Гражданской гвардии.
Напомним, в Перу в аэропорту города Масамари самолет Ан-32 выкатился со взлетно-посадочной полосы и врезался в здание полицейского участка.
фото: видео: El Pais