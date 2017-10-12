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В Испании разбился истребитель, пилот погиб

Сегодня, 14:57

Источники в минобороны сообщает, что пилоту катапультироваться не удалось.

Испания, истребитель
El Pais
В Испании вблизи базы Альбасете разбился истребитель Eurofighter, который возвращался с парада по случаю Национального праздника страны.

Об этом со ссылкой на El Pais сообщает Европейская правда.

Полиция Альбасете получила первые сообщения о падении самолета около 12.15. Самолет был одним из четырех истребителей, которые принимали участие в военном параде в Мадриде.


На месте происшествия работают спасатели. Издание, ссылаясь на источники в минобороны, сообщает, что пилоту катапультироваться не удалось.

В Мадриде по случаю праздника состоялся военный парад во главе с королем. В параде приняли участие 4 тысячи солдат и членов национальной полиции и Гражданской гвардии.

Напомним, в Перу в аэропорту города Масамари самолет Ан-32 выкатился со взлетно-посадочной полосы и врезался в здание полицейского участка.

фото: видео: El Pais

 

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