В Испании ушел из жизни старейший мужчина в мире

Такую информацию распространили местные журналисты.

Франсиско Нуньес Оливера умер на 114-м году жизни Reuters

В Испании скончался старейший человек мужского пола на планете — Франсиско Нуньес Оливера, которому в декабре 2017-го исполнилось 113 лет.

Такую информацию распространило испанское издание El Periodico. По данным журналистов, Оливера ушел из жизни, будучи у себя дома в городе Бьенвенида вечером 29 января.

Именно в этом городе он родился 13 декабря 1904 года. В нем же и прожил до конца своих дней. Соседи дали ему прозвище Марчена, потому как в молодости Оливера был похож на известного андалузского кантатора (исполнителя фламенко) Пепе Марчену.

Кроме того, Франсиско Нуньес был признан старейшим мужчиной в мире после того, как в августе 2017-го умер израильтянин Исраэль Кришталь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что умер старейший действующий актер планеты.