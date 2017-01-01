В Италии и Германии разгромили мафиозный клан, задержаны 169 человек

Задержания проводились в регионах обеих стран, в Германии — в землях Гессен и Баден-Вюртемберг.

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В Германии и Италии задержали 169 человек в рамках операции против мафии. В ходе операции было изъято около 50 миллионов евро.

Совместная операция полиции двух стран была направлена против членов преступной группировки "Ндрангета", а именно — мафиозного клана Фарао-Маринкола, сообщает агентство Deutsche Welle.

По версии следствия, семьи Фарао и Маринкола создали "преступный холдинг" и оказывали влияние на бизнес в сфере производства вина, продуктов питания, утилизации мусора, а также похоронных услуг.

Задержания проводились в регионах обеих стран, в Германии — в землях Гессен и Баден-Вюртемберг.

Среди задержанных — десятки итальянских чиновников регионального уровня, в том числе президент провинции Кротоне Николемо Парилья, которого год назад на выборах поддержали 62,2% избирателей. Следствие полагает, что он получил эту должность благодаря поддержке мафиозного клана.

"Ндрангета" — одна из наиболее влиятельных современных мафиозных группировок в Италии, занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками, имеет многомиллиардные обороты.

Напомним, в итальянском городе Парма в возрасте 87 лет умер экс-глава сицилийской мафиозной группировки "Коза Ностра" Тото Риина.