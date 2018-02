В Италии из окна машины обстреляли иностранцев, есть пострадавшие

В центре итальянского города Мачерата неизвестные открыли стрельбу из движущейся машины по прохожим, в результате которой были ранены по меньшей мере четыре человека Об этом

Также есть информация, что все раненые являются африканскими мигрантами, сообщает BBC.

По неподтвержденной информации, пострадавших минимум семеро, и все они – иностранцы, в частности, темнокожие люди.

A car is reportedly driving around the Italian city of #Macerata and shooting foreigners at random. People have been injured and are being treated in hospitals.The mayor has asked citizens to stay indoors. #Italy https://t.co/ERQXarMqwV