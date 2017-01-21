В Италии разбился автобус с венгерскими детьми, 16 человек погиблши, еще 39 пострадали

По предварительным данным, автобус врезался в столб, после чего начался пожар.

В Италии венгерский автобус с детьми попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), 16 человек погибли, еще 39 — получили ранения разной степени тяжести,

Инцидент произошел вечером 20 января на пересечении восточной Вероны в направлении Венеции. В общей сложности в транспортном средстве находились 55 человек, пишет Аnsa.

Среди пассажиров также была группа подростков от 14 до 18 лет, которые возвращались в Будапешт, вероятно, с экскурсии.

По предварительным данным, автобус врезался в столб, после чего начался пожар.

После сильного столкновения со столбом часть пассажиров выбросило через лобовое стекло, а часть осталась заблокированной в горящем автобусе.

По данным спасателей, число жертв может возрасти. На данный момент ведутся поиски еще двух-трех пропавших.

Напомним, 6 января, в турецкой провинции Конья перевернулся автобус со школьниками, погибли два человека, 42 — пострадали.

фото: ansa.it