В Италии ревнивец убил украинку и покончил с собой — СМИ

По версии полицейских, погибшая могла быть еще живой, когда ее в черном пакете сбросили с обрыва.
Мужчина, с которым София жила в Италии, покончил с собой. Следователи подозревают, что он убил женщину из ревности, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщает ТСН.
По версии полицейских, погибшая могла быть еще живой, когда ее в черном пакете сбросили с обрыва, а травмы она могла получить при падении.
Напормним, ранее сообщалось, что в Севастополе жестоко расправились с активисткой "русской весны" на Донбассе.