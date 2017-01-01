В Италии ревнивец убил украинку и покончил с собой — СМИ

По версии полицейских, погибшая могла быть еще живой, когда ее в черном пакете сбросили с обрыва.

В Италии ревнивец убил украинку ТСН

В Италии с многочисленными синяками и царапинами нашли тело украинки — переводчицы из Киева Софии Мельник, которая пропала в прошлом месяце.

Мужчина, с которым София жила в Италии, покончил с собой. Следователи подозревают, что он убил женщину из ревности, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщает ТСН.

По версии полицейских, погибшая могла быть еще живой, когда ее в черном пакете сбросили с обрыва, а травмы она могла получить при падении.

Напормним, ранее сообщалось, что в Севастополе жестоко расправились с активисткой "русской весны" на Донбассе.