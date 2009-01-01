В Италии умер "крестный отец" сицилийской мафии

Риина был приговорен к 26 пожизненным срокам за причастность к сотням убийств.

Тото Риина. mafiaclans.ru

В итальянском городе Парма в возрасте 87 лет умер экс-глава сицилийской мафиозной группировки "Коза Ностра" Тото Риина.

Об этом со ссылкой на итальянские СМИ сообщает Интерфакс-Украина.

Риина болел на протяжении нескольких лет. Он умер в отделении для осужденных пармской больницы, где находился после двух операций. После последней операции Риина ввели в медикаментозную кому.

За день до смерти Риины министр юстиции Италии Андреа Орландо позволил жене и сыновьям проститься с бывшим главарем мафии. При этом один из сыновей так и не смог проститься с отцом, так как тоже отбывает тюремный срок.

Итальянские следователи полагают, что, несмотря на то, что последние 24 года своей жизни Риина провел за решеткой, ему удалось наладить систему, благодаря которой он продолжал из тюрьмы управлять сицилийскими соратниками.

Риина (настоящее имя Сальваторе Риина) еще в подростковом возрасте познакомился с мафиози Лучиано Леджо, который принял его в местную мафиозную ячейку. В 19 лет Риина совершил первое убийство, за которое его приговорили к 12 годам тюрьмы, однако он освободился после шести лет отбывания наказания.

После освобождения из тюрьмы он вместе с Леджо принял участие в убийстве главы "Коза Ностры" Микеле Наварры, после чего главой "Коза Ностры" стал Леджо. В 1974 году Леджо арестовали и Риина стал главой мафиозной группировки.

Находясь во главе "Коза ностры" Риина, по данным итальянских властей, заказывал и самостоятельно совершал убийства политиков, судей, полицейских и прокуроров.

Риина был арестован в Палермо в 1993 году после того, как жертвами его убийств стали борющиеся с мафиози магистраты Джованни Фальконе и Паоло Борселлино. Риина приговорили к 26 пожизненным срокам за причастность к сотням убийств.

Напомним, СБУ недалеко от Одессы задержала организатора так называемого "ограбления века" в Польше, который находился в розыске с 2016 года.