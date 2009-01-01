В итальянском городке ищут новых жителей. Заплатят приезжим до 2 тысяч евро

Такое заявление сделала глава местной администрации Никола Гатта.

В итальянском городке Кандела ищут новых жителей wikipedia.org

В Италии власти города Кандела в провинции Апулия заявили о том, что заплатят до 2 тысяч евро семьям, которые захотят поселиться в этой местности.

Такое заявление сделал глава местной администрации Никола Гатта, сообщает CNN.

Отмечается, что в 1990-х годах население города составляло 8 тыс. жителей, в настоящее время их число не превышает 2,7 тыс. человек.

"Вот, как это работает: 800 евро для одиноких, 1,2 тысяч евро. для пар, 1,8 тысяч евро для семей из трех человек и более 2 тысяч евро для семей из 4–5 человек", — пояснил мэр.

Он также подчеркнул, что для получения выплаты необходимо выполнить три условия: оформить местную прописку, арендовать дом и устроиться на работу с зарплатой не менее 7,5 тысяч евро в год.

По данным телеканала, к настоящему времени в апулийский город переехали шесть семей, еще пять подали заявки на переселение.

Напомним, ранее сообщалось, что рекордный отлив осушил каналы знаменитой Венеции.

Фото: wikipedia.