В Израиле автобус сорвался в пропасть, есть жертвы

Пострадали семь человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Поврежденный автобус, иллюстрация Reuters

В Израилесорвался в 70-метровую пропасть, погибли два человека, семь — пострадали (четверо из них находятся в тяжелом состоянии).

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на The Times of Israel.

В то же время агентство уточнило, что авария произошла на севере района Вест Банк.

"Двое людей, мужчины 23 и 37 лет, погибли", — отметили журналисты.

עדכון לתאונה במקום כ 15 נפגעים,בהם: 3אנוש , 3 קשה, השאר בינוני וקל. הנפגעים מטופלים על ידי צוותי מד"א בסיוע כוחות צה"ל בתנאי שטח קשים ביותר pic.twitter.com/x9z5vKxeAD — מגן דוד אדום (@mda_israel) 27 січня 2017 р.

По их данным, инцидент произошел в результате непогоды, спасательная операция была затруднена тяжелыми погодными условиями и рельефом местности. В Twitter-аккаунте Консульской службы МИД Украины говорится, что среди пострадавших нет наших соотечественников.

Консул в #Ізраїль повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок падіння автобуса в прірву 27.01. pic.twitter.com/V0kWykNdZk — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 27 січня 2017 р.

Ранее сообщалось, что в Италии в аварию попал венгерский автобус с детьми, тогда погибли 16 человек, 39 — получили ранения разной степени тяжести. Узнать больше о трагедии можно здесь.