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В Израиле автобус сорвался в пропасть, есть жертвы

Сегодня, 11:10

Пострадали семь человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Израиль,теракт,Иерусалим,автобус,взрыв
Поврежденный автобус, иллюстрация Reuters
В Израиле автобус с пассажирами сорвался в 70-метровую пропасть, погибли два человека, семь — пострадали (четверо из них находятся в тяжелом состоянии).

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на The Times of Israel.

В то же время агентство уточнило, что авария произошла на севере района Вест Банк.

"Двое людей, мужчины 23 и 37 лет, погибли", — отметили журналисты.

По их данным, инцидент произошел в результате непогоды, спасательная операция была затруднена тяжелыми погодными условиями и рельефом местности. В Twitter-аккаунте Консульской службы МИД Украины говорится, что среди пострадавших нет наших соотечественников.

Ранее сообщалось, что в Италии в аварию попал венгерский автобус с детьми, тогда погибли 16 человек, 39 — получили ранения разной степени тяжести. Узнать больше о трагедии можно здесь.

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Израиль, ДТП, авария, жертвы
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