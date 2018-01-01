В Кабуле прогремел взрыв: десятки жертв и раненых, погибли журналисты. Фото, видео

Взрывы произошли в районе, где находятся представительства иностранных учреждений.

В афганской столице Кабуле прогремел взрыв. 21 человек погиб и еще 27 людей пострадали.

По данным AP, взрывы произошли в районе, где находятся представительства иностранных учреждений.

Взрывное устройство активировали террористы-смертники. Пресс-секретарь полиции уточнил, что один из них находился на мотоцикле, а второй подорвал себя, подойдя репортерам, собравшимся на месте первого взрыва.

Как сообщает агентство Pajhwok Afghan News со ссылкой на министерство здравоохранения, среди погибших есть фотограф французского агентства Agence France-Presse Шах Марай. Позже AFP подтвердило его гибель.

"Он погиб при взрыве, направленном против группы журналистов, которые бросились к месту атаки смертника в столице Афганистана", – отмечается в сообщении.

Кроме фотографа агентства при взрывах погибли еще трое журналистов.

Ранее в Уэльсе злоумышленник трижды наехал на толпу. В этот день в Ньюпорте проходил марафон. В нем принимали участие почти 6000 бегунов.

Напомним, в "ДНР" мощный взрыв уничтожил склад боеприпасов, есть жертвы. Инцидент случился из-за пренебрежения правилами хранения и обращения с боеприпасами.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram