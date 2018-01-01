В Канаде легализовали марихуану

Решение приветствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Верхняя палата парламента (Сенат) Канады проголосовала за проекта проект закона, разрешающий гражданам страны курение марихуаны в рекреационных целях.

Как сообщает CBC News, легализацию поддержали 53 сенатора, против выступили 29 человек, еще двое воздержались. Закон вступит в силу в течение 2-3 месяцев. По мнению авторов проекта, законопроект поможет защитить детей от покупки наркотиков, сократить нагрузку на суды и пресечь преступную деятельность.

"Мы только что увидели историческое для Канады голосование. Конец 90-летнего запрета", - отметил представлявший законопроект сенатор Тони Дин.

Решение приветствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. "Было слишком легко для наших детей достать марихуану, а для преступников пожинать прибыль. Сегодня мы меняем это. Наш план по легализации и регулированию (рынка) марихуаны только что прошел (голосование) в Сенате", - написал он в Twitter.

Покупать марихуану тперь сможет каждый канадей старше 18 лет. Объем не должен превышать 30 грамм. Кроме того, не более четырех кустов можно будет выращивать у себя дома.

Напомним, ранее депутаты Тернопольского горсовета на рекомендовали местным предпринимателям не торговать нижним бельем в религиозные праздники.

"Зеленые праздники относятся к большим государственным праздникам. Иду я по улице 15 апреля, мимо рынка. Восемь киосков открыты, трусы продают, еще лифчики. Кто-то еще рыбные снасти предлагает. Я еще понимаю, если бы хлеб продавали. А то женщина трусы предлагает на религиозный праздник. Ну, это уже перегиб", - заявил депутат-священник от "Батькивщины" Владимир Грында.

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