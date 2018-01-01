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В Канаде развесили украинские плакаты против ЧМ-2018: фото

Вчера, 22:46
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1 / 8 В Канаде неизвестные доброжелатели развесили плакаты (Фото: Facebook/Сергей Щелкунов)

Впрочем, некоторые из них сорвали местные жители.

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В Канаде неизвестные доброжелатели развесили плакаты Фото: Facebook/Сергей Щелкунов
В столице Канады Оттаве на столбах в центре города наклеили критические плакаты к российскому Чемпионату мира по футболу. Постеры нарисовал художник из Киева Андрей Ермоленко.

"На столбах в центральной части Оттавы появились постеры Андрея Ермоленко", - сообщил об инциденте в Facebook пользователь Сергей Щелкунов.

Судя по снимкам, не все канадцы поняли суть перформанса и некоторые плакаты оказались уже сорваны.

Напомним, талантливый украинский художник Андрей Ермоленко создал серию красных постеров, приуроченных к Чемпионату мира по футболу-2018 в России, которые демонстрируют "кровавую" сущность российского режима.

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Теги:  
Канада, Оттава, плакаты, Андрей Ермоленко, ЧМ-2018
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