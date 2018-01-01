В Канаде развесили украинские плакаты против ЧМ-2018: фото

Впрочем, некоторые из них сорвали местные жители.
"На столбах в центральной части Оттавы появились постеры Андрея Ермоленко", - сообщил об инциденте в Facebook пользователь Сергей Щелкунов.
Судя по снимкам, не все канадцы поняли суть перформанса и некоторые плакаты оказались уже сорваны.
Напомним, талантливый украинский художник Андрей Ермоленко создал серию красных постеров, приуроченных к Чемпионату мира по футболу-2018 в России, которые демонстрируют "кровавую" сущность российского режима.
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