Канадские власти обдумывают новый неожиданный шаг в борьбе с наркоманией

В Канаде задумались о легализации героина Открытые источники

В Канаде глава Министерства здравоохранения страны Жинетт Петипа Тейлор объявила о том, что чиновники из правительства рассматривают возможность разрешить применение ряда видов наркотиков вне больничных учреждений.

Такое сообщение сегодня в четверг, 16 ноября, опубликовали канадские СМИ.

По мнению Тейлор, применение тяжелых наркотиков, в число которых входит и героин, даст возможность медикам найти дополнительные варианты лечения. Также она добавила, что на подобную меру правительство Канады может пойти ради борьбы с "опиоидной эпидемией". Кроме того, рассматривается возможность предоставления страдающим от наркозависимости людям опиоидов по рецепту.

Интересно, что глава канадского Минздрава решительно отвергла возможность полной декриминализации наркотиков в стране.

Напомним, ранее "Главред" писал о том, что на Киевщине россиянина и белоруску задержали с крупной партией героина.