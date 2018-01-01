В Каталонии в результате столкновений с полицией пострадали 100 демонстрантов

Полиция сообщает об арестованных.

В Каталонии в результате столкновений с полицией и демонстрантов 100 человек получили ранения. Люди вышли на улицы с протестом из-за задержания экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

По данным каталонской медицинской службы, 92 человека пострадали в Барселоне (из них 22 — сотрудники правоохранительных органов), 7 — в Льейде и 1 в — Таррагоне.

Полиция сообщает о троих арестованных.

Испанское информационное агентство Efe оценило количество митингующих в 55 тысяч человек в центре Барселоны. Также прошли демонстрации около полпредств правительства Испании в Жирона, Таррагоне и Льейде.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали немецкие полицейские после пересечения им границы с Данией.