В Казахстане пьяные подростки убили чемпион мира по пауэрлифтингу

Камера наблюдения магазина зафиксировала драку, компанию правоохранители нашли очень быстро.

Евгений Галузинский фото: ntv.ru

В казахстанском городе Кокшетау задержана группа студентов, которых подозревают в убийстве 25-летнего чемпиона мира и рекордсмена по пауэрлифтингу

Об этом сообщил Интерфакс, 16 марта.

Убийство произошло в ночь на 14 марта. Между Галузинским и компанией пьяных студентов произошел словестный конфликт, который перерос в драку. Студенты несколько раз ударили спортсмена ножем и тот скончался от полученных ранений. Под стражей сейчас находится 18-летний парень, еще четверо опущены под подписку о невыезде.

Тренер спортсмена рассказал журналистам некоторые подробности трагедии, котора произошла в 3 часа ночи.

"Они просто шли домой — Евгений и его друг. И шестеро парней их остановили. Слово за слово — завязалась драка. Они были пьяные, эта компания. Друг Жени пошел в магазин "Рома", чтобы помощь позвать. Но когда он выбежал, Женя уже лежал в крови. Шесть ножевых ранений насчитали на нем, кажется. Это были какие-то студенты", — цитирует тренера издание informburo.kz.

Камера наблюдения магазина зафиксировала драку, компанию правоохранители нашли очень быстро.

В 2009 года на юниорском чемпионате мира по пауэрлифтингу Бразилии погибший установил четыре мировых рекорда. Многократный чемпион страны по пауэрлифтингу. У него осталась жена и шестимесячная дочь.

Напомним, на Донбассе боевики убили украинского чемпиона мира по пауэрлифтингу.