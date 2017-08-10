В Казахстане разбился учебный самолет, есть жертвы

Самолет Tecnam 2002 упал в двух километрах от аэродрома Азем.

Самолет "Tecnam 2002", иллюстрация. tengrinews.kz

В Казахстане в Алма-Атинской области в результате падения самолета "Tecnam 2002", принадлежащего Академии гражданской авиации, погибли два человека.

Об этом сообщили в комитете гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана, пишет РИА Новости.

"Во время выполнения учебно-тренировочного задания воздушное судно "Tecnam 2002" упало на удалении два километра от аэродрома Азем. Два человека погибли (пилот-инструктор, курсант). Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации", — говорится сообщении.

По данным комитета, аэродром Азем находится на расстоянии 43 километра от Алма-Аты.

Департамент расследования происшествий на транспорте министерства по инвестициям и развитию начал расследование.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, на место крушения самолета выехали сотрудники управления по ЧС и пожарные.

"Мы подтверждаем факт (крушения — ред.). Выехало управление по ЧС города Каскелен и пожарная часть", — цитирует заявление пресс-службы агентство Sputnik Казахстан.

Напомним, в Чечне на окраине станицы Червленная легкомоторный самолет при попытке взлета на автодороге столкнулся с автомобилем, припаркованным на обочине, пострадал пилот.

фото: tengrinews.kz