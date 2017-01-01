В Казахстане ученые обнаружили череп сибирского единорога

Ранее считалось, что последние представители Elasmotherium sibiricum вымерли около 350 тысяч лет назад.

Ученые обнаружили череп сибирского единорога wikipedia.org

Ученые обнаружили хорошо сохранившийся череп сибирского единорога. Возраст останков вымершего шерстистого млекопитающего Elasmotherium sibiricum из семейства носороговых определили в 29 тысяч лет.

Кости "единорога" были обнаружены в Павлодарской области Казахстана, сообщает издание Science Alert. По мнению ученых, на юге Западной Сибири долгое время сохранялись подходящие условия для жизни эласмотериев.

Ранее считалось, что последние представители Elasmotherium sibiricum вымерли около 350 тысяч лет назад.

Типичный представитель сибирских единорогов достигал двух метров в высоту, 4,5 метра в длину, а его вес достигал четырех тонн. Этот вид впервые был описан в 1808 году, он обитал на территории современной Украины, Поволжья, Предуралья, Сибири и Китая. Считается, что он был покрыт шерстью, поскольку относился к фауне, живущей в эпоху оледенения. На лбу у эласмотериев имелся длинный и толстый рог.

В мае 2017 года в журнале Current Biology сообщалось об обнаружении на берегу Волги рядом с Ульяновском останков плезиозавра. Крупная морская рептилия, названная Luskhan itilensis (от латинского — "главный дух"), жила в раннем меловом периоде 130 миллионов лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что в Монголии археологи обнаружили руины загадочного памятника.