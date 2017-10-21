В Кении в озеро упал вертолет с журналистами, погибли 5 человек

Очевидцы утверждают, что вертолет незадолго до крушения покинул гостиницу Jarika Hotel, а перед аварией летел на низкой высоте.

В центральной части Кении в озеро Накуру упал вертолет на борту которого находились пять человек: пилот и четыре журналиста. Все они погибли.

Падение вертолета произошло вскоре после взлета, сообщает DailyNation, пишет Lenta.ru.

Очевидцы утверждают, что вертолет незадолго до крушения покинул гостиницу Jarika Hotel, а перед аварией летел на низкой высоте.

Представитель правоохранительных органов Джошуа Омуката (Joshua Omukata) подтвердил факт случившегося.

По некоторым данным, пассажирами были журналисты, которые отправлялись на митинг. Их имена не сообщаются.

К месту происшествия направлен еще один вертолет. В настоящее время там проводится спасательная операция.

Напомним, 6 октября, на границе Индии с Китаем рухнул военный вертолет индийских вооруженных сил. В результате погибли семь человек

Видео: DailyNation